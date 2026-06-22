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Encuesta mundialista: esto opinan los aficionados en el centro de Tegucigalpa

La fiebre mundialista también se siente en Honduras. Los capitalinos respondieron a la encuesta de EL HERALDO.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:19
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