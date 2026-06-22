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EL HERALDO realiza encuesta mundialista en el centro de Tegucigalpa

EL HERALDO salió a las calles del centro de Tegucigalpa para conocer la opinión de los capitalinos sobre el Mundial 2026 y sus conocimientos futboleros.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:33
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