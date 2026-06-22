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¿Imposible? No para Just Fontaine: 13 goles en un solo Mundial

¿Un solo Mundial y 13 goles? ⚽️ En #Mundializate con EL HERALDO te contamos la histórica hazaña de Just Fontaine , el delantero que dejó una marca imposible de igualar en una sola Copa del Mundo.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:48
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