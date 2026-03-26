Darlin Mencía apunta alto en su primera convocatoria a la Bicolor

Darlin Mencía, jugador de Montevideo Wanderers de Uruguay, expresó su entusiasmo por integrarse a la Selección de Honduras y disputar su primer partido oficial. Destacó la intensidad de los entrenamientos, la importancia de adaptarse rápidamente al estilo del cuerpo técnico y la diferencia que se nota al manejar el balón. Además, resaltó el ambiente positivo y la buena camaradería que se vive con sus compañeros durante la concentración.