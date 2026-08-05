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Cruz Roja Hondureña destaca el papel de la juventud en el cuidado del medio ambiente

Para Claudia Argueta, de la Cruz Roja Hondureña, educar a los niños y jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente es una de las mejores herramientas para generar cambios positivos en la sociedad.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
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