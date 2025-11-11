  1. Inicio
Calles inundadas a causa de las lluvias en Puerto Cortés

En la colonia Nuevos Horizontes, una familia conformada por tres personas fue trasladada a una vivienda segura en la colonia Nueva Esperanza tras inundarse su casa.

  • 11 de noviembre de 2025 a las 15:11
El Heraldo Videos