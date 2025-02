YouTube cumple dos décadas revolucionando el mundo de los videos

3

El protagonista del primer video de la plataforma, Me at the Zoo (“Yo en el zoológico”) fue Karim; en un clip de menos de 20 segundos se ve al entonces veinteañero frente a la jaula de elefantes del zoológico de San Diego, California.

“Lo bueno (de los elefantes) es que tienen una trompa muy, muy, muy larga. Eso es genial, y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir”, explica Karim en su video, que fue subido el 23 de abril de 2005 y cuenta ahora con más de 348 millones de reproducciones. Esas cifras ya convierten el video en parte de la Historia Audiovisual.

En la plataforma ya hay más de 14,000 millones (más de un video y medio por cada persona del planeta), según un estudio que la Universidad de Massachusetts (EUA) hizo el año pasado.

En ese océano de videos se encuentran desde los populares tutoriales How to...? (“¿Cómo...?”) -que lo mismo explican cómo cambiar una bombilla, cómo maquillarse la raya del ojo o cómo confeccionar un videotutorial-; hasta videoclips y covers o versiones -los videos amateurs de YouTube fueron clave para lanzar al estrellato a Justin Bieber, Dua Lipa y Ed Sheeran, entre otros-.

Hay espacio incluso para superproducciones como los del youtuber MrBeast, quien hace tres años recreó todas las pruebas de la serie Squid Game (“El juego del Calamar”): su video cuenta con más de 742 millones de reproducciones.