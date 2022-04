Reportan caída de WhatsApp en Honduras y otras partes del mundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp sufre caída de sus servicios, reportaron la tarde de este jueves varios cibernautas en otras redes sociales, que según diversos comentarios, el problema es Honduras y otras partes del mundo.

Las alarmas comenzaron a saltar sobre las 3:00 de la tarde -hora de Honduras-.



El ritmo de mensajes ha decrecido, hasta que han empezado paréntesis que han hecho saltar las sospechas hasta que se confirmó por los usuarios.

El servicio de la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo registra cortes que provocan que algunos de los mensajes no lleguen, por el momento, o lo hagan mucho más tarde de lo habitual.

Y para los usuarios que no se hayan percatado de la situación, no tienen más que fijarse en si el ‘famoso’ reloj aparece en sus chats o incluso que tengan una notificación en sus dispositivos: “Puede que tenga nuevos mensajes”, común cuando la conexión no es del todo correcta y las comunicaciones fallan.



Según medios internacionales, la caída es a nivel mundial. El sistema se está restableciendo paulatinamente; pero vuelve a decaer.

“WhatsApp caído... ¡Otra vez!”, se quejó en Twitter el excandidato a la alcaldía de Tegucigalpa, Eduardo Martell. Así como él, miles de hondureños han reportado el problema.



