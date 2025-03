Lo nuevo de Apple: ¿Qué esperar del iPhone 17?

La empresa, bajo la dirección de Tim Cook, habría considerado que el iPhone 17 podría ser el primer teléfono sin puertos. Esto implicaría que la carga se realizaría de forma completamente inalámbrica y que la sincronización de datos se llevaría a cabo a través de la nube.

No obstante, la compañía decidió no seguir ese camino, al menos por ahora, principalmente porque desde el 28 de diciembre de 2024, todos los dispositivos electrónicos comercializados en la Unión Europea deben contar con un cargador USB tipo C de manera obligatoria.