ChatGPT recibe demanda por ser incapaz de reconocer sus errores

VIENA, AUSTRIA.- La asociación austríaca Noyb, que milita por la protección de la vida privada, anunció que presentó una demanda contra el programa estrella de inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT por “divagar” e inventarse respuestas sin que su editor OpenAI lo impida.

Este tipo de instrumentos “inventan regularmente respuestas”, subrayó en un comunicado Noyb, cuyo nombre obedece a las siglas de “None of your business” (No es asunto tuyo, en inglés).

Cuando se preguntó a ChatGPT la fecha de nacimiento del fundador de la asociación, Max Schrems, respondió “sistemáticamente con una falsa información” en vez de reconocer que no la sabía.

“Si un sistema no puede suministrar resultados correctos y transparentes, no debería ser utilizado para generar datos sobre personas. La tecnología debe plegarse a la ley y no al contrario”, insiste la abogada Maartje de Graaf, citada en el comunicado.