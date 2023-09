ChatGPT para principiantes: tips para hacer un mejor uso de la IA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una de las Inteligencias Artificiales (IA) más capaces que se ha probado en los últimos tiempos es capaz de responder a casi cualquier cosa que se le pida o pregunte: ChatGPT lo está revolucionando todo.



Y mientras continúa ganando popularidad entre los internautas, la intención de formular mejores preguntas, solicitar tareas más completas y evitar (en lo posible) márgenes de error en las respuestas y resultados, se vuelve un cometido. Aprender a utilizar esta herramienta es una gran oportunidad, por lo que aquí se comparten algunos lineamientos clave.

Primero que todo, al formular sus preguntas, trate de ser lo más claro y específico posible. Cuanta más información proporcione en cada interrogante, más precisa será la respuesta que esta IA le genere. Incluso, repreguntar funciona para confirmar datos que deberían ser invariables.



Ofrecer contexto también es necesario. Si está buscando ayuda con un problema o una tarea en particular, hay que ubicar a la herramienta en dicho universo. Esto ayudará a ChatGPT a entender mejor la situación y brindar un resultado más adecuado.



Ahora bien, si la respuesta no es completamente satisfactoria o se requiere de más información, no dude en hacer preguntas de seguimiento para obtener detalles adicionales. La plataforma seguirá una línea lógica al momento de procesar los puntos relacionados.



Aunque ChatGPT es una fuente de información útil, es importante verificar la precisión de la información proporcionada, especialmente en asuntos críticos o de seguridad. Corrobore en otros sitios los datos que considere puedan parecer falsos o confusos. Y luego hágale saber a la herramienta si estaba equivocada en sus respuestas.



También hay que ser consciente de las limitaciones. El conocimiento de esta IA se basa en datos recopilados hasta septiembre de 2021, por lo que no tiene acceso a información en tiempo real y puede no estar al tanto de eventos recientes. Ella misma se lo hará saber.



Finalmente, usar un lenguaje claro y amigable permite que ChatGPT funcione mejor. Evite jergas técnicas o frases complicadas siempre que sea posible.