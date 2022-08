No obstante, la líder técnica de la OMS para la viruela del mono, Rosamund Lewis, afirmó que es “posible” poner fin al brote, pero advierte que “no tenemos una bola de cristal” y no está claro si la organización podrá “apoyar lo suficiente a los países y las comunidades, suficiente para detener este brote”.

La preocupación mundial radica en que la viruela del mono podría convertirse en una presencia permanente en personas de todo el mundo y no solo en países con animales infectados, según proyecciones internacionales.

Otro punto a tomar en cuenta es que a pesar que la viruela símica no está clasificada como una infección de transmisión sexual, un estudio del New England Journal of Medicine estima que el 95% de las infecciones de viruela del mono se adquirieron a través del sexo, particularmente en las relaciones entre hombres.

Las relaciones sexuales están llenas de contacto íntimo piel con piel, situación propicia para que el virus pueda propagarse.

Por lo tanto, expertos recomiendan a las personas que tengan menos contacto íntimo o reducir el riesgo de contraer la infección cuando se exponen.

Paul Hunter, profesor de la Universidad de East Anglia afirma que “la forma más fácil de prevenirlo es cerrar todas las redes sexuales altamente activas durante un par de meses hasta que desaparezca”.

El experto recomienda que lo único que detendría la propagación del virus es una campaña de vacunación masiva y retomar la vacunación contra la viruela en hombres menores de 50 años.

