¿Por qué parece que los latinos envejecen antes? Los factores que aceleran el cambio físico

Ciudad de México, México.- El temor al envejecimiento es una inquietud humana profundamente arraigada, que surge ante la conciencia del paso del tiempo y la pérdida progresiva de la juventud. En muchas culturas, envejecer puede percibirse como algo preocupante y muchas personas acuden a la búsqueda constante del rejuvenecimiento físico a través de diferentes tratamientos o cirugías estéticas. Ese miedo a envejecer, en términos psicológicos se llama gerontofobia y en muchos casos es algo que va más allá de las canas y las arrugas y confronta al propio individuo con la conciencia de su propia mortalidad.

“Temer al envejecimiento es una reacción humana comprensible, se vuelve problemático cuando el miedo domina decisiones, autoimagen o bienestar diario”, señala la licenciada en Psicología, Yanira Ostorga de la Fundación Salvadoreña de Psicología para una Vida y Mente Sana. Sin embargo, el envejecimiento también puede verse como un proceso natural de transformación y crecimiento interior. Aceptarlo implica reconciliarse con el orden natural de las cosas y descubrir un nuevo valor en la experiencia y sabiduría acumulada. Superar el temor a envejecer, no significa ignorar los cambios del cuerpo o las limitaciones del tiempo, sino aprender a vivir los procesos y cada etapa de la vida: cada arruga puede interpretarse como el registro visible de una historia vivida a plenitud.



¿Cómo se envejece en América Latina?

Para analizar el envejecimiento en la región, los expertos recomiendan separar por un lado, el envejecimiento por aspectos físicos y, por otro, la esperanza de vida de una zona y el porcentaje de personas mayores que habitan en ese territorio. Sobre lo primero, el envejecimiento por aspecto físico en Latinoamérica y El Caribe es asociado por una combinación estructurales y ambientales: alta exposición a radiación solar, descuidos dermatológicos, condiciones laborales al aire libre sin protección, tabaquismo, nutrición y sueño. La evidencia no es uniforme entre países ni grupos sociales, por lo que estas causas operan de distintas formas según el contexto. Con relación al segundo aspecto, América Latina tiene hoy una esperanza de vida algo menor que Europa o Japón, pero mayor que muchas regiones de bajos ingresos. Eso no significa que el cuerpo envejezca más rápido, sino que hay otros factores que reducen años de vida.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene en su informe “Envejecer en América Latina y El Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores”, que Latinoamérica es la región que envejece más rápido de todo continente y que para 2085, “será la primera región en la que una de cada tres personas tendrá más de 65 años”. “América Latina y El Caribe es la región que envejece más rápido en el mundo. Mientras que Francia tardó en 67 años para que las personas mayores de 65 años pasaran de representar el 10% al 20% de la población total, se espera que la misma transición se produzca en 32 años, menos de la mitad de ese tiempo, en el país promedio de América Latina”, destaca la publicación. Este fenómeno se vincula con un cambio demográfico profundo: la natalidad ha disminuido de manera sostenida en la región y los procesos de educación sexual y reproductiva son cada vez más amplios y accesibles. Hace apenas 30 o 40 años era mucho más común encontrar parejas con familias numerosas, incluso de diez o más hijos.

Hoy, en cambio, las decisiones sobre maternidad y paternidad suelen estar más planificadas y atravesadas por factores como la inserción laboral, el acceso a métodos anticonceptivos y la prolongación de los estudios. América Latina se está reconfigurando en ese sentido, con hogares más pequeños y nuevas dinámicas familiares que reflejan transformaciones sociales, culturales y económicas de largo alcance. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe “Panorama del envejecimiento y tendencias demográficas”, señala que “la velocidad del proceso del envejecimiento se debe al rápido avance de la transición demográficas en la región, en comparación con otras regiones del mundo”. “La población mayor de 65 años superará a la infantil entre 2028 y 2032 en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe”, sostiene José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la CEPAL. América Latina experimentó en medio siglo un envejecimiento poblacional igual al que vivió Europa en dos siglos. Se prevé que en 2060, la proporción de personas de 60 años y más en Latinoamérica y El Caribe superará la de Asia y Oceanía y se ubicará más cerca de los valores correspondientes a América del Norte y Europa. En 2100, la proporción de personas mayores de la región alcanzará el 38,2%, muy cerca de la proporción estimada para Europa en ese mismo año.

Países de LATAM que envejecen más rápido según la CEPAL