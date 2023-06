Aprenda cómo cuidar y lucir un cabello con canas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Distintivas de sabiduría, madurez y experiencias de vida, así como también de herencias familiares y un esfuerzo mental constante, las canas son motivo de orgullo.



Y portarlas con dignidad y atino es una oportunidad.Por supuesto, hay que mencionar que se están convirtiendo en toda una tendencia. Lucir melenas iluminadas o completamente platinadas resulta muy bien visto, siempre y cuando se refleje un cuidado constante, teniendo en cuenta que se trata de hebras más frágiles.



Lo primero es entender que el pelo canoso es más sensible al sol, debido a que ha perdido la melanina, que es la encargada de darle color a la piel y al cabello. Aplicar un protector solar capilar diariamente durante todo el año, con énfasis en el verano, es una regla de oro.



Otra recomendación es mantener su cabellera lo suficientemente hidratada, pues uno de los rasgos más característicos del pelo canoso es que se reseca con más facilidad que el cabello con color. Aplique mascarillas hidratantes una vez por semana y utilice aceites regularmente, de medios a puntas.



Ahora bien, para evitar que las canas vayan adquiriendo un tono amarillo, es esencial lavarlas con un champú específico. Este tipo de productos contienen pigmentos violetas y azules que contrarrestan esa pigmentación muchas veces molesta, mientras mantienen la hebra brillante y luminosa.



Y si su cabello canoso no lo necesita, no lo lave de más. Es preferible que alargue el tiempo entre lavados con un champú en seco, que ayuda a lucir una cabellera más fresca, con aspecto limpio y buen aroma. Claramente, para esta opción igual debe elegir un producto específico.