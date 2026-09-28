Anti-blush: ¿cómo lograr un rubor que parece natural, no maquillado?

Tegucigalpa, Honduras.- Hubo una época —no tan lejana, aunque ya pertenece a otra era estética— en que el rubor se llevaba como una declaración de intenciones. Cerise, coral, fucsia... aplicado sin pudor y con la ambición de ser visto desde la última fila. Esa gramática del color, heredera de un maximalismo que confundía intensidad con vitalidad, empieza a ceder terreno. El péndulo de la belleza, que rara vez se detiene y nunca avisa, ha iniciado su movimiento inverso. Y lo ha hecho con una paradoja como estandarte; el “anti-blush”, una corriente que rechaza el pigmento como protagonista para consagrar, en su lugar, la sugerencia. Mejillas que no se anuncian, sino que se intuyen; un rubor que no corrige el rostro, sino que parece haberlo habitado siempre, como si la piel, y no el maquillaje, hubiera decidido sonrojarse por cuenta propia.

Minimalismo cromáticoEl auge de los tonos apagados se lee, ante todo, como una reacción natural al exceso. El resultado lógico de un ciclo que ha agotado ya su capacidad de sorprender a base de rosas cerise y corales encendidos. Lo que hace apenas unas temporadas parecía territorio imposible (malvas, lilas, rosas fríos y desvaídos) hoy resulta no solo llevable, sino favorecedor, gracias a fórmulas más sofisticadas y texturas sheer que se funden con la piel en lugar de sentarse sobre ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Todo se reduce al abandono progresivo de los looks muy cargados en favor de propuestas que realzan las facciones en lugar de cubrirlas. El anti-blush se entiende así como una evolución natural del maquillaje esculpido y soft glam que ha dominado las últimas temporadas

Prepare la piel