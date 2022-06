Así se debe realizar el cambio de su éstereo

Tegucigalpa, Honduras. Normalmente, todos los autos nuevos salen con un estéreo como sistema de entretenimiento. En los vehículos base, los fabricantes de autos agregan unos sistemas de audio básicos, mientras que en los modelos más caros ya cuentan con sistemas más avanzados.

Sin embargo, muchas personas deciden cambiar el estéreo por algo más de su agrado, o simplemente su auto no cuenta con uno y deciden instalarlo después de la compra.

En el mercado actual existen muchos modelos y estilos diferentes de estéreos para autos. Sin embargo, no todos son lo que necesitamos, y si no toma en cuenta todos los aspectos, lo más seguro es que no haga una buena compra.

Una de las decisiones más difíciles que se presenta es si resulta aconsejable sustituir la fuente de origen, porque normalmente los coches de nueva generación suelen llevarla integrada con el sistema de infoentretenimiento del coche.

Por ello es difícil cubrir el hueco que deja la pantalla, ya que, en caso de sustituirla, puede prescindir de otras funciones. Salvo excepciones, como ocurre con coches de alta gama o que cuentan con paquetes de sonido firmados por preparadores de primer nivel (BOSE, Harman/Kardon, Alpine, DLS, Rockford Fosgate, Pioneer, JBL, etc.), la fuente de audio suena bien, aunque no con la suficiente calidad que exigen los oídos más exigentes.