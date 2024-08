Ventana de tolerancia: La clave para enfrentar los desafíos laborales

La experta subraya la importancia de establecer límites personales para no doblegarse ante las exigencias del entorno.

No obstante, la ventana de tolerancia no es inmune a factores externos. Ambientes conflictivos, tóxicos, el acoso, el bullying laboral, las exigencias excesivas y críticas destructivas son elementos que, de no ser manejados adecuadamente, pueden reducir drásticamente la capacidad de un individuo para mantenerse dentro de estos rangos de tolerancia, llevándolo al borde del colapso emocional y físico.