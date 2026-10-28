Horóscopo de hoy impulsa los planes de Sagitario y un amor fugaz de Piscis

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 28 de octubre llega con una energía de cambio y de decisiones. Es un buen día para valorar lo que has logrado, escuchar tu intuición y dejar atrás dudas que ya no te sirven.

Habrá reconocimientos y oportunidades para algunos, y ciertos retos que conviene afrontar con calma para otros.

Antes de seguir, busca tu signo y lee con atención lo que te depara la jornada. No olvides revisar también el de tu pareja, tus amigos y tu familia: a veces un consejo para ellos te ayuda a entender mejor lo que ocurre a tu alrededor.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- En los aspectos de salud que más te preocupaban, notarás que el esfuerzo ha merecido la pena. Se facilita la buena marcha de todas las terapias, pero sobre todo llegarán la tranquilidad emocional y la protección psíquica, que te harán disfrutar de un estado cercano a la felicidad.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Por fin comenzarán a ser reconocidos tus méritos profesionales y te sentirás muy orgulloso y realizado a nivel personal. En lo sentimental, te estará esperando algo muy especial que deseabas profundamente. Estás en una racha estupenda, ¡enhorabuena!

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Si tienes pareja, tendrás que hacer valer tus derechos o con el tiempo surgirán problemas. Es el momento de manifestar tus gustos y necesidades: no siempre puedes ser tú quien ceda. Lo mismo te puede pasar con los amigos.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Necesitarás un poco de riesgo si quieres avanzar en los temas que te interesan. En el terreno económico es donde quizá te sientas menos temeroso, pero en el amor vivirás con la espada de Damocles encima, aunque quien no arriesga no gana.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Como ocurre en otras facetas de tu vida, tendrás que cambiar un poco tu forma de pensar respecto a los temas de salud. Ya no vale apelar a la fortaleza de antaño para confiar en una rápida recuperación tras rebasar los límites de lo saludable.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Después de una etapa de reflexión, ha llegado la hora de tomar partido y estás más que preparado para ello. Podrás dedicar más tiempo a tu actividad preferida porque te organizarás muy bien y contarás con el apoyo de quienes se supone que deben exigirte responsabilidades.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Inicias una etapa de prosperidad en temas relacionados con el dinero o con la salud. Recibirás entradas extraordinarias de dinero, que podrían provenir de juegos de azar, transacciones o herencias familiares. Festéjalo con moderación.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- No discutas con familiares con los que no tienes buena sintonía; no te conducirá a nada positivo. Debes confiar más en tu creatividad y seguir tu instinto, porque los golpes de suerte y tu gran energía te garantizan éxitos que valdrán la pena.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Los proyectos que tienes pensados para tu casa tendrán muchas más posibilidades de realizarse gracias a un nuevo amigo que te ayudará mucho en la tarea. Probablemente, esa persona tenga que ver con el mundo de la decoración o el diseño.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Cuidado con los gastos superfluos, que pueden afectar a tu economía, ya que se avecinan algunos recortes en tu fuente de ingresos o gastos extraordinarios en estas fechas. Nada que no puedas solventar con un poco de esfuerzo extra.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Deberías romper hoy con tu tendencia al aislamiento. No es el momento de dejarte caer en el pozo del misticismo. El contacto con la gente te hará mucho bien y te ayudará a salir de la mala racha.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- De manera inesperada, puedes encontrar a una persona que, aunque sea de forma efímera, te hará sentir emociones nuevas para ti. Tendrás diversas opciones de actuación; solo deberás decidirte cuanto antes.