En zonas altas de la ciudad capitalinos dan valor al agua

No ajusta

“Conseguir agua aquí es clavo, los de la cisternas no quieren entrar hasta aquí”, contó Yaniria López, mientras con el dedo índice señala un barril vacío desde hace un par de días.

“Mi barril ahorita hasta tela está agarrando, no tengo agua, solo por una persona no vienen, nos toca comprar a cinco lempiras el bote, a mí no me rinde un botecito. Cuando vienen a regalar el agua, hasta las pailitas sacamos”, confesó la madre de familia.

Yaniria relata que debido a que su pequeña vivienda de madera se encuentra algo alejada de la calle principal de Generación 2000 tiene que “rogar y rogar” a los vendedores de agua para que le abastezcan del vital líquido.

No tener agua en su casa implica que tiene que gastar más en otras necesidades, por ejemplo, a sus hijos les compra pañales desechables porque si comprara de tela no podría lavarlos todos los días. Se las ingenia para lavar ropa y loza con un botecito.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo ahorrar energía eléctrica y qué aparatos son los de más consumo?