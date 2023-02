Con nueva unidad buscarán poner fin al problema de maraña de cables en Tegucigalpa

Edgardo Portillo, subgerente operativo de distribución de la ENEE, explicó a EL HERALDO que la estatal lleva años cargando con la problemática, especialmente porque la población los señala de culpables de la contaminación visual que generan las marañas de cables en los postes, sin mencionar el peligro que estos representan a la población.

No obstante, como empresa rectora de la producción, comercialización, transmisión y distribución de energía eléctrica en Honduras, no cuentan con una normativa que regule estas acciones. Contrario a ello, “a esas empresas no se les puede tocar esa maraña de cables porque presentarán demandas contra el Estado”, dijo Portillo.

Y para hacer más grande el problema, de las más de 380 de estas empresas que mantienen contrato con la ENEE, solo una está al día con el pago y es que las operadoras están en la obligación de pagar una cifra económica por pasada, indicó el ingeniero de profesión.