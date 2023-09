TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los días le resultan monótonos, la voz del profesor agrava sus oídos, su atención se enfoca en los dibujos inconclusos de su cuaderno y las clases ya no le apasionan.

Fernando Martínez tiene 15 años y es la tercera vez que repite séptimo, pero nada le motiva a seguir adelante.

Con una voz ligera dice: “Estos viejos solo tareas dejan y no enseñan nada. No me gusta venir a clases porque no veo nada diferente, y uno quisiera tener computadoras o aprender al furioso, pero todo es la misma papada de siempre”.