Nombramientos, falta de maestros y aulas interrumpen clases presenciales en Tegucigalpa

“Las personas que quieren mi cargo no nos dejan avanzar, realizan convocatorias sin autorización aun cuando no cumplen con los requisitos mínimos que la Ley establece”, denunció mientras solicitaba que se le respete como mujer.

“Improvisamos tres aulas de madera, nos prometieron diez, eso nos preocupa, pero nos urgen los docentes y si no los conseguimos realizaremos protestas”, advirtió una madre de familia.

La entrevistada relató que los alumnos de último año de informática no tienen maestros y sin ellos no pueden cubrir la carga académica. “Nos explicaron que solicitaron maestros desde el 25 de enero y aún no hay respuesta, es un gasto de dinero mandar a nuestros hijos y que no reciban sus clases, es una injusticia”, condenaron los padres de familia.

Entre la timidez, pero alentado por los padres de familia, una alumna de Informática declaró tener miedo porque este año realizará su práctica profesional y sin maestros hará “el ridículo”.