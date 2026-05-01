Más de 200,000 capitalinos están sin empleo, alerta regidor Eliseo Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200,000 personas en el Distrito Central no cuentan con empleo, según afirmó el regidor de la Alcaldía Municipal, Eliseo Castro, quien urgió a impulsar inversión para enfrentar la crisis laboral en la capital.

El señalamiento lo realizó en el marco del Día Internacional del Trabajo, donde advirtió la necesidad de generar respuestas concretas ante la falta de oportunidades.

“Que más de 200,000 personas que no tienen una plaza de trabajo en la capital (...) puedan al final comenzar a tener una respuesta”, manifestó.

Ante este escenario, el funcionario aseguró que la administración municipal buscará atraer inversión privada como eje para dinamizar la economía local.

“Vamos a motivar a los empresarios de nuestro país para que vengan a invertir a la capital. Vamos a vender a Honduras internacionalmente para que empresarios de otras naciones también funden sus empresas acá”, declaró.

Castro planteó que el Distrito Central debe dejar de ser únicamente el centro político del país y evolucionar hacia un motor económico.

“No podemos conformarnos como capitalinos en ser solamente la capital política. Debemos ser la capital de la industria, la capital del turismo y, desde luego, la capital del empleo”, expresó.

El regidor añadió que, a poco más de tres meses de gestión, la actual administración municipal busca marcar diferencia con proyectos enfocados en generar oportunidades tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.