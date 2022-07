TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tres centros de triaje de la capital, en plena ola de contagios de covid-19, atraviesan una limitante en la aplicación de pruebas PCR: la falta de reactivos.

Desde el martes de esta semana, los tres triajes de la Secretaría de Salud recibieron un oficio del Laboratorio Nacional de Vigilancia en el que les notifican que solo recibirán un total de 90 pruebas PCR por todos los centros.

“Solo se recibirán RT-PCR de toda persona sospechosa de la covid-19, sin distinción de edad, incluyendo embarazadas y que tengan enfermedad de base con prueba de antígeno negativo que estén siendo atendidas en triajes con signos o síntomas graves de coronavirus”, se lee en el oficio.

Esta situación se mantendrá por mínimo un mes, ya que está en proceso de adquisición el reactivo de pruebas PCR, de acuerdo con el escrito del Laboratorio Nacional.

Sin embargo, aseguran contar con suficientes pruebas de antígeno y que se pueden utilizar sin problemas, pero con criterios clínicos y nexo epidemiológico.

Por su lado, el destacado epidemiólogo e infectólogo, Tito Alvarado, manifestó a EL HERALDO que tras el surgimiento de las nuevas cepas de covid-19, los insumos se están acabando a nivel mundial y que Honduras no será la excepción.

Alvarado considera que las autoridades están sistematizando las pruebas solo para un sector con sintomatología con el fin de utilizar de manera adecuada los insumos.

“Es algo como cuando inició la pandemia, no nos queda de otra más que hacer eso para que no se acabe todo. Aunque tiene consecuencia que no vamos a detectar a varios infectados”, lamentó.

