Familia de paciente cero urge del apoyo de los hondureños

TEGUCIGLAPA, HONDURAS.- “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, reza una frase del escritor indio Rabindranath Tagore que nos muestra la importancia de la solidaridad. Por eso, en EL HERALDO iniciamos una campaña para ayudar a la familia de la mal llamada paciente cero.

Martha (nombre ficticio para proteger su identidad) tenía siete meses de embarazo cuando el 11 de marzo de 2020 fue diagnosticada como la primera infectada del virus, después de llegar desde España a Honduras.

En dos reportajes publicados el miércoles 22 y jueves 23 de marzo, EL HERALDO contó todo lo que le tocó vivir junto a su familia desde que las autoridades le dijeron que era el primer caso de covid-19 (aunque alega que nunca le dieron los resultados).

La discriminación y, por ende, la falta de empleo son secuelas del estigma del que todavía son víctimas, ya que muchas personas la culpan de las más de 10 mil muertes que se registran hasta la fecha por la enfermedad.

Moisés, a quien maliciosamente llaman “Covito”, también resiente en su cuerpo lo que su mamá sufrió.

A sus dos años, el pequeño prácticamente no habla y tiene un problema de estrabismo en sus ojos, aunque nunca ha sido evaluado por un oftalmólogo debido a la falta de recursos económicos.

“En estos dos años nadie ha sabido si el niño come, si tiene leche o si necesita medicinas. El niño se ha crecido por pura fe en Dios”, lamentó doña María, madre de Martha y abuela de Moisés.

Martha, por su parte, contó a EL HERALDO que todavía no lo desteta porque como el bebé nació prematuro quiere que tenga todos los nutrientes que no puede darle a través de vitaminas porque no tienen dinero para comprar.

