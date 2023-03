En el Distrito Central se denuncia cada 24 horas el robo de un vehículo

“Trabajaba en un banco y por el robo perdí mi empleo como analista financiero. Dijeron que podía estar vinculado con esos delincuentes y nada que ver, fue injusto. Eso pasó en el 2020 y hasta la fecha sigo esperando la llamada de la policía y que me digan que encontraron mi carro”, lamentó el capitalino.

“Las cifras negras son los datos a los que no tenemos acceso porque no hay denuncias, son números que se dan pero no tenemos un registro oficial y es incalculable”, indicó el subcomisario.