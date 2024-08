María pide ayuda para aliviar el fuego de las úlceras en sus piernas

El daño no solo es físico, es emocional y mental. Cada día que pasa, María se siente más atrapada, como si su cuerpo fuera una prisión de la que no puede escapar con facilidad.

“Hay noches en las que el dolor no me deja dormir. El calor en mis piernas me quema, y cuando me quitan las gasas, siento como si mi piel se arrancara con ellas”, comentó con tristeza; la enfermedad lleva un año en su piel.

A pesar de todo, María sigue luchando, pero esa lucha tiene un costo. Un costo que se traduce en más de 1,500 lempiras al mes solo en pastillas para el dolor, y más de L1,000 en cremas para intentar aliviar la piel rota por las úlceras.