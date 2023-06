Advierten multas de hasta L 100 mil para empresas que violenten derechos a discapacitados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ley existe pero no se aplica y a las personas con discapacidad en la capital y todo el país solo les queda soportar la vulneración de sus derechos. Ese es el motivo por el que ya se trabaja en una reforma integral para sancionar económicamente a los que irrespeten los derechos de los discapacitados.

“La ley actual en el artículo 35 indica que 4 de cada 100 empleados en una empresa tienen que ser discapacitados, hay empresas grandes y corporaciones que tienen hasta 20 mil empleados, ellos no cumplen y lo dicen de una manera abierta”, cuestionó.

Además de no garantizar las cuotas de empleabilidad , señaló la ausencia de rampas de acceso o baños para discapacitados y eso también es incumplimiento no sancionable por la ausencia de un reglamento.

Para dejar un precedente, ya que los discapacitados ya tienen suficientes dificultades, Aguilar adelantó que las multas serán desde los 100 mil hasta millones de lempiras para las empresas que atropellen la ley.

Entre otras consideraciones, la entrevistada detalló que empresas de transporte, hoteles y farmacias en muchas ocasiones no otorgan descuentos a los discapacitados.

“La reforma nos dará una ley de vanguardia y está orientada a que se cumpla la ley y sancione a todas las instituciones que no garanticen los derechos ya establecidos... la culpa que no exista un reglamento es culpa de los gobiernos anteriores no se dignaron en garantizar los derechos”, expresó.