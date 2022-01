Jorge Aldana: “La capital debe tener corazón y la vamos a poner a latir”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Minutos antes de su toma de posesión como alcalde del Distrito Central (DC), Jorge Aldana se presentó a tempranas horas a la Basílica de Suyapa, acompañado por sus dos hijas.



El edil se mostró elegante de camisa blanca y corbata azul con puntos blancos. Al ingresar al templo se arrodilló para darle gracias a Dios y pedirle por su familia, amigos y por el pueblo capitalino.



“Hoy venimos como venimos normalmente, muy contentos de entrar en comunión con Dios como primer acto de este día para pedirle sabiduría, mucha iluminación y que nos permita gobernar de manera honesta y cercana con la población”, dijo con mucha sinceridad Aldana.



El nuevo alcalde aseguró, al salir de la iglesia, que va con mucha paz en su corazón y que su próximo paso es junto al pueblo en la toma de posesión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el Parque Central de la capital.



“El pueblo salió a votar para castigar la corrupción, el saqueo y el narcotráfico del Partido Nacional. Hoy nosotros tenemos que entender ese mansaje que el pueblo dio, el pueblo quiere un gobierno honesto, un gobierno cercano, transparente que rinda cuentas y que esté comprometido con la población de sus intereses más inherentes”, aseguró.

Al igual reconoció que en la capital hay una deuda social histórica en la capital y que no es posible que solo se vean inversiones en las zonas donde siempre las hay.



“Si subimos a la Nueva Capital a la Mary Flakes, ahí no pasa nada, como que no hay autoridad. Esos sectores que son históricamente olvidados van a ser visibilizados. La Comayagüela abandonada va a ser la Comayagüela de oportunidades. El casco histórico lo vamos a recuperar”, aseveró.



Asimismo destacó que la capital no puede ser de concreto sino, que “la capital debe de tener corazón y color”.



“La capital la vamos a poner a latir, a llenarla de cultura, de arte, de oportunidades para la juventud que hoy sigue migrando porque buscan una oportunidad fuera de acá. No hay manera de hacer el sueño capitalino o el sueño catracho, vamos a generar esas oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse aquí”, puntualizó.



Aldana reiteró que tras recibir ese voto de confianza trabajará fuertemente para no fallarle a la población y que la única manera de hacer eso es estar cerca de Dios y cerca del pueblo.

Continuidad de proyectos

Jorge Aldana valora, reconoce y agradece al alcalde saliente Nasry Asfura por permitir que la transición sea en orden y democrática en la Alcaldía, tras permitirles el acceso a la información municipal.



“Esas obras que están en ejecución y que están planificadas para el bienestar de la gente le vamos a dar continuidad. No vamos a destruir ningún plan, pero eso sí, no vamos hacer obras por hacer obras, sino basadas en una planeación estratégica en una visión y un rumbo que le queremos dar a la capital”, dijo.



El edil capitalino avisó que no le quitará el trabajo a las personas de las microempresas de barrido, pero también advirtió que no tendrán piedad con aquellos que han venido saqueando y que cobran salarios sin trabajar, porque esos “es pa fuera que van”, aseguró.

Ambiente