Calle del sector 1 de la colonia Hato de Enmedio está intransitable en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tapizada de hoyos se encuentra la calle principal del sector 1 de la colonia Hato de Enmedio.



Circular por la zona se ha vuelto una odisea para decenas de conductores que se desplazan por el sector.



Cráteres

Los hoyos que adornan la calzada miden más de cuatro metros de diámetro y representan un peligro para los conductores.



Se puede asegurar que el 30 por ciento de la capa de asfalto de la vía pública se encuentra en una situación de colapso.



“Son grandes esos hoyos, hay que hacer maniobras para esquivarlos y no dañar los carros”, expresó en tono molesto Pablo Burgos, un vecino de la colonia que se encontraba apostado en el lugar.



Para evitar que los carros caigan dentro de los cráteres, algunos vecinos se han dado a la tarea de rellenarlos con todo tipo de material sólido.



“Tierra, pedazos de ladrillos y hasta con cemento hemos llenado los agujeros que hay en la calle”, aseguró Burgos a EL HERALDO.



En varias ocasiones, los vecinos de la colonia han pedido la colaboración de las autoridades de varias instituciones del Estado para que les ayuden con la reparación de la calzada.



“Se han hecho los sordos, no escuchan nuestro clamor y esas calles en mal estado nos afectan porque nuestros carros se dañan”, manifestó en tono molesto Luis Mendieta.



Sobre la arteria se pueden contar hasta cinco hoyos que se han formado con el paso de los años y que se han ido haciendo más grandes debido al abandono por parte de las autoridades.



El tramo de la calle que se encuentra más deteriorado está frente a la Escuela Experimental de Música, pues los cráteres son de mayor tamaño.



Cerros de basura

Otro problema que tiene molestos a los vecinos de la zona son los promontorios de basura que a diario se forman frente a la Escuela Experimental de Música.



“Es una gran contaminación, pero la culpa la tienen algunos vecinos que sacan la basura todos los días y no cuando pasa el tren de aseo”, agregó Mendieta.



Los vecinos le hacen el llamado a las autoridades edilicias de la comuna para que les ayuden con la pavimentación de la calzada, pues ya no soportan circular por esa calle en mal estado. También piden la instalación de un colector de basura.