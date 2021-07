¿Qué es WhatsApp Plus y por qué es un riesgo instalarlo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp Plus, una de las variantes hackeadas de WhatsApp, ha tomado auge en los últimos meses debido a sus funciones alteradas que permiten a los usuarios varias opciones que la aplicación oficial todavía no añade a su sistema. Sin embargo, muchos usuarios desconocen los riesgos que corren al utilizar la app.

Diseño personalizable, emojis novedosos, múltiples interfaces y opciones de cambios en los chats son algunas de las mejoras que ofrece la aplicación creada en 2012 por un español conocido en la web como 'Rafalense'.

Debido a la polémica que ha generado WhatsApp con sus políticas de privacidad y la tardanza en añadir funciones catalogadas por sus 200 millones de suscriptores como 'básicas', muchos han optado por experimentar en otras aplicaciones como Telegram, Signal o en efecto, WhatsApp Plus.

Cabe mencionar, que para instalar esta aplicación se debe eliminar la versión original de WhatsApp. Asimismo, esta app casi no recibe actualizaciones, pues cuenta con todo lo requerido y exigido por los usuarios, pero el uso de la aplicación puede generar algunos incovenientes que te contamos a continuación. ¡Cuidado!

Riesgos

Uno de los principales riesgos al instalar WhatsApp Plus es que la versión original de WhatsApp puede castigarnos eliminar nuestra cuenta temporalmente, pues según sus creadores no es una app que vela por la seguridad de los usuarios.

"WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso", explicaron sus creadores respecto a la app hackeada de su sistema.

No obstante, WhatsApp permite reivindicarse eliminando por completo la copia y sumándose a su sistema oficial 24 horas después.

Por otro lado, dada la gran cantidad de robo de datos que se reportan en todo el mundo, se recomienda no descargar la app porque no es segura, de hecho ninguna de las variantes de WhatsApp están disponibles en la Play Store de Google ni en la App Store de Apple, por lo que no pasan ningún filtro de seguridad ni antivirus.

