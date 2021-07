WhatsApp te permitirá apelar el cierre de tu cuenta desde la propia app

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp puede cerrar tu cuenta por diversos motivos, sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea permitirá refutar esta decisión al dejar que te contactes con ellos para intentar recuperar tu cuenta.

Según el portal especializado WaBetaInfo, en un futuro si tu cuenta es bloqueada, te enterarás de inmediato con un mensaje que te enviará la aplicación, el cual dirá que "tus chats siguen en el dispositivo".

Asimismo, en la pantalla aparecerá un botón que indicará hacer una revisión y llenar un formulario sobre tu caso, mismo que será analizado por el equipo de WhatsApp para determinar devolverte o no tu cuenta.

Se estima que la resolución del caso podrá tardar al menos 24 horas y serás informado del veredicto por medio de una notificación dentro de la misma app.

LEA: ¿Por qué no es recomendable usar WhatsApp Web en el trabajo?

WhatsApp is working on an in-app tool to review bans!



Banned users will be able to appeal a WhatsApp ban within the app, so your account might be restored if their systems flagged your account accidentally!



More details and screenshots: https://t.co/4WoX9mYHhr pic.twitter.com/hE4P3dDFTR