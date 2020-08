Apple y Google retiran Fortnite de sus tiendas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Apple y Google retiraron el popular juego Fortnite de sus tiendas de aplicaciones después de que el desarrollador del juego introdujera un plan de pago directo que soslaya sus plataformas.



Ambas compañías cobran una comisión del 30% de los ingresos por compras dentro de los juegos, lo cual ha sido fuente de inconformidad entre los desarrolladores desde hace tiempo.

Fortnite es gratis, pero los usuarios pueden pagar por accesorios para el juego, como armas y pieles. Su desarrollador, Epic Games, dijo en una entrada de blog el jueves que introduciría pagos Epic Direct, un plan de pago directo para el iOS de Apple y para Google Play. Epic dijo que es el mismo sistema de pago que ya utiliza para procesar pagos en PC y Mac y en teléfonos Android.



Apple y Google dijeron que el servicio viola sus directrices.



“Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hicieron con la intención expresa de violar las directrices de la App Store referentes a los pagos dentro de la app que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales”, dijo Apple en un comunicado.

Google indicó que Fortnite seguirá disponible en Android, pero no a través de su tienda de aplicaciones. Los usuarios de Android pueden descargar la aplicación desde otras tiendas de aplicaciones, aunque generalmente no es una opción para los usuarios de iPhone.



Epic Games no respondió de momento una petición de comentario. La cuenta de Twitter de Epic Fortnite decía que la compañía estrenaría un nuevo cortometraje llamado “Nineteen Eighty-Fortnite”, una aparente parodia del conocido anuncio de Apple de “1984” con el que se lanzó la Macintosh. También ha presentado una denuncia contra Apple en el Tribunal de Distrito del norte de California por el retiro de Fortnite de su plataforma.

