Las razones por las que tu celular puede explotar y cómo evitarlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las noticias de un teléfono que explotó, lastimando e incluso provocando la muerte a su dueño, no son inusuales por lo que amerita conocer las razones por las que un celular puede explotar y cómo evitarlo.

Cualquier celular puede explotar, pues todos trabajan con una batería recargable. En la actualidad, las baterías que más se utilizan son las de iones de litio, un material inflamable.

¿Cómo evitarlo?

1.- Evita cargar tu móvil en lugares sin ventilación (cama, dentro de mochila o expuesto al sol, los celulares no soportan temperaturas mayores a los 50 grados.



2.- Cada batería debe recibir la corriente exacta y el voltaje que se específica para cada equipo, así que usa cargadores originales.



3.- De preferencia carga el celular apagado, ya que si se sobrecalienta cuando lo cargas deberás dejarlo reposar hasta que se enfríe.

4.- No uses el celular mientras se está cargando, pues generarás un recalentamiento de la batería. Apaga los datos móviles o la conexión Wi-Fi, así como aplicaciones, preferiblemente.



5.- También se puede sobrecalentar o explotar si lo cargas más de la cuenta. Así que carga el móvil hasta su límite y desconéctalo inmediatamente para evitar una variación de voltaje.



6.- No es recomendable cargar varios celulares en una misma fuente de energía, porque puede generar un cortocircuito, detalla AméricaTV.



7.- No uses el teléfono cerca del agua, donde haya mucha humedad o manipularlo con las manos mojadas.

8.- Las baterías de aspecto inflado pueden ser peligrosas, así que deséchalas inmediatamente en contenedores de reciclaje.



9.- Es muy útil contar con una aplicación que te avise si tu celular sobrepasa la temperatura recomendada.

10.- Evita golpear la batería con fuerza ya que puede provocar un cortocircuito. Incluso una simple caída puede provocar que explote.