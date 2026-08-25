"Que todo demonio salga de acá": En videos, momento en que hallaron a Reinita en Sonaguera

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras una mujer le hablaba y le decía: "Venite, yo te voy a llevar a donde tu mamá, mi amor", Reinita permanecía sentada, descalza, a la orilla de una quebrada. La menor parecía estar desorientada, pero tras ser persignada se levantó. Unas 24 horas permaneció desaparecida una niña de tres años, identificada como Reina Erazo, en Sonaguera, Colón. El pasado domingo 23 de agosto, alrededor de las 3:00 de la tarde, se vio a la menor por última vez. El lunes 24 de agosto, minutos antes de que el reloj marcara las 4:00 de la tarde, fue hallada. Desde el momento de su desaparición, vecinos se unieron para buscar a la niña y, pese a la búsqueda durante horas de la madrugada, no lograron encontrarla.

La menor permanecía a una larga distancia de donde vivía. Fue hallada en la aldea Juan Lázaro, en el municipio de Sonaguera, Colón. Un video muestra cómo una mujer, junto a otras personas, halló a la menor. Ella estaba sentada, descalza, junto a ramas y hojas.

"Reinita, ya estamos contigo, Papá Dios está contigo, mi amor, no tengas miedo", se escucha decir en el video, pero la menor permanecía sentada, sin reaccionar al llamado. Posteriormente, le dijeron: "Venite, yo te voy a llevar con tu mamá". Seguidamente, la mujer se acercó a ella, la persignó y levantó a la menor para sacarla de la zona, mientras iban orando: "Cúbrela, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, que todo demonio salga de acá".

"Reinita, voltéame a ver, aquí está tu mami", le decían a la menor mientras ella permanecía con su mirada fija. "Reina, ¿eres tú?", se escucha decir en el video. Después de recorrer varios tramos y dar aviso a los familiares de que habían hallado a la menor, los pobladores salieron hacia la zona y Reinita se reencontró con su padre.

Cabe destacar que un perro realizó el recorrido con los pobladores mientras buscaban a la menor. Varios aseguran que el animal la acompañó y que, gracias a su olfato, lograron encontrarla. Hasta el momento se desconoce cómo desapareció la menor, aunque entre los pobladores se manejan varias hipótesis.