  1. Inicio
  2. · Sucesos

Recuperan cuerpo de pescador que murió tras caer al agua en Puerto Cortés

El cuerpo de don Alejandro fue trasladado hasta la morgue de San Pedro Sula para realizar la autopsia y, posteriormente, ser entregado a sus familiares

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 06:33
Recuperan cuerpo de pescador que murió tras caer al agua en Puerto Cortés

Momento en el que se recuperó el cuerpo sin vida de don Alejandro.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- El cuerpo sin vida de un reconocido pescador fue recuperado en horas de la noche del domingo -1 de marzo- por elementos de la Base Naval en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Versiones indican que el hombre habría salido a realizar sus labores de pesca como de costumbre; sin embargo, cuando regresaba, habría tenido complicaciones con la embarcación.

El pescador habría perdido el control de su bote, recibió un golpe, quedando inconsciente y cayendo al agua, provocando así su muerte.

Capturan a alias “Plomo”, sospechoso de asesinar a expolicías en La Ceiba

El fallecido ha sido identificado únicamente como don Alejandro, a quien cariñosamente apodaban "Pancho", según mencionaron algunos usuarios que lo conocían.

"Dios lo tenga en su santa gloria, don Pancho", "Qué pesar recibir esta noticia", "Un gran hombre", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Era tiktoker y estuvo en la Policía Nacional: crimen de Manuel Grijalva en Corozal

Miembros de Medicina Forense llegaron hasta el lugar tras la recuperación del cuerpo, para poder trasladarlo a la morgue de San Pedro Sula y realizar los procedimientos correspondientes.

Don Alejandro era un pescador muy conocido en la zona, quien hoy deja en luto a familiares, amigos y personas que lo conocieron en vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias