Recuperan cuerpo de pescador que murió tras caer al agua en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- El cuerpo sin vida de un reconocido pescador fue recuperado en horas de la noche del domingo -1 de marzo- por elementos de la Base Naval en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Versiones indican que el hombre habría salido a realizar sus labores de pesca como de costumbre; sin embargo, cuando regresaba, habría tenido complicaciones con la embarcación.

El pescador habría perdido el control de su bote, recibió un golpe, quedando inconsciente y cayendo al agua, provocando así su muerte.