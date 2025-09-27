Mía Contreras, la niña de tres años que murió en un pozo séptico en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una menor de tan solo tres años de edad murió ahogada luego de caer a un pozo séptico en San Nicolás, municipio de Esquías, departamento de Comayagua.
La víctima fue identificada como Mía Ixamar Contreras Rodríguez.
Hasta el momento se desconoce cómo sucedieron los hechos, ya que las autoridades no han brindado detalles sobre el incidente.
Medios locales han publicado una fotografía de la menor, en ella se observa a una niña de cabello rizado, ojos claros y piel trigueña.
Se conoció que el accidente ocurrió en horas de la mañana, pero aún no está claro si la niña no se encontraba bajo supervisión de un adulto o si jugaba cerca del pozo cuando cayó.
El cuerpo de la pequeña fue encontrado en el interior del pozo. En las zonas rurales de Honduras es común que este tipo de estructuras aún se utilicen, ya sea para aguas residuales o como depósitos de agua por la necesidad de las familias.
Las autoridades serán las encargadas de investigar las circunstancias del hecho y determinar si hubo negligencia o descuido en la supervisión de la menor.