Mía Contreras, la niña de tres años que murió en un pozo séptico en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una menor de tan solo tres años de edad murió ahogada luego de caer a un pozo séptico en San Nicolás, municipio de Esquías, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Mía Ixamar Contreras Rodríguez.

Hasta el momento se desconoce cómo sucedieron los hechos, ya que las autoridades no han brindado detalles sobre el incidente.

Medios locales han publicado una fotografía de la menor, en ella se observa a una niña de cabello rizado, ojos claros y piel trigueña.