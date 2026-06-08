Matan a balazos a conocido barbero en colonia Yamil Yawis de Yoro

Yoro, Honduras.- Un hombre identificado como Gerson Misael Urbina Murillo, conocido en la zona por desempeñarse como barbero, perdió la vida de forma violenta la noche del domingo en la colonia Yamil Yawis, en la ciudad de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada a disparos por sujetos aún no identificados, quienes le habrían inferido varios impactos de bala. A consecuencia de las heridas, Urbina Murillo falleció en el lugar de los hechos.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones orientadas a esclarecer las circunstancias del crimen.

Familiares llegaron al lugar y realizaron el reconocimiento del cuerpo, mientras que personal de Medicina Forense y autoridades competentes efectuaron el levantamiento cadavérico conforme a los procedimientos legales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del hecho ni reportan capturas relacionadas con el caso. No obstante, indicaron que continúan con las diligencias investigativas para identificar y localizar a los responsables.

El crimen ha causado consternación entre vecinos y conocidos de la víctima, quien era ampliamente reconocido en la comunidad por su trabajo como barbero.