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A su casa llegan a matar a adulto mayor en La Ceiba

Un adulto mayor con movilidad reducida fue asesinado en su vivienda en La Ceiba, hecho que ha generado indignación entre vecinos ante la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 08:23
A su casa llegan a matar a adulto mayor en La Ceiba

José Roberto Cantarero fue asesinado en el interior de su vivienda en la ciudad de La Ceiba.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en la colonia Los Laureles, en el sector conocido como “El Basural”, en La Ceiba.

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La víctima fue identificada como José Roberto Cantarero Benítez, de 72 años. Vecinos del lugar expresan su consternación al conocer que el adulto mayor sufriría una lesión medular que le impedía movilizarse por sí mismo, dejándolo en condición de vulnerabilidad.

El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes lamentan lo ocurrido y exigen justicia.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el móvil del crimen. Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho violento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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