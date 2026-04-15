A su casa llegan a matar a adulto mayor en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en la colonia Los Laureles, en el sector conocido como “El Basural”, en La Ceiba .

La víctima fue identificada como José Roberto Cantarero Benítez, de 72 años. Vecinos del lugar expresan su consternación al conocer que el adulto mayor sufriría una lesión medular que le impedía movilizarse por sí mismo, dejándolo en condición de vulnerabilidad.

El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes lamentan lo ocurrido y exigen justicia.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el móvil del crimen. Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho violento.