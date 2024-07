Hondureños que naufragaron en Bahamas llegan a San Pedro Sula y relatan cómo sobrevivieron

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Este martes llegaron a San Pedro Sula los tres hondureños que lograron ser rescatados luego de permanecer náufragos en aguas cercanas a las Bahamas la semana pasada. Dos de ellos compartieron sus testimonios sobre la terrible experiencia.

Selvin Enrique Figueroa, uno de los sobrevivientes, relató a los medios de comunicación presentes en el aeropuerto Ramón Villeda Morales que se enfrentaron a una difícil encrucijada en la cual tenían poco tiempo para tomar una decisión.

“Las decisiones son encontradas porque uno piensa ´si me tiro al agua, están los tiburones o algo más me puede atacar, pero la embarcación ya no era segura´”, mencionó Figueroa.