Fallece el fiscal Santiago Moncada tras ser atropellado; fue crítico de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal del Ministerio Público (MP), Santiago René Moncada Sauceda, de 62 años, falleció la madrugada de este jueves en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tras haber sido atropellado en el anillo periférico, a la altura de la colonia Hato de Enmedio, en la capital.

Moncada Sauceda fue presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público y en los últimos años se distinguió por mantener una postura crítica frente a algunas decisiones adoptadas por el fiscal general, Johel Zelaya.

De acuerdo con informes preliminares, el funcionario padecía de principios de alzhéimer y habría salido de su vivienda sin que sus familiares lo advirtieran.

En esas circunstancias fue embestido por un vehículo en el referido sector.

Tras el impacto, fue trasladado en estado grave al IHSS, donde falleció horas después.

Durante su gestión como dirigente gremial, Moncada expresó cuestionamientos a decisiones administrativas y traslados internos dentro del Ministerio Público.

Personas cercanas al entorno fiscal indicaron que, tras fijar posiciones críticas, fue trasladado a Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, donde permaneció por más de un año.

Estas versiones sostienen que el movimiento ocurrió pese a que ya presentaba principios de alzhéimer y que estaba a punto de jubilarse de la carrera fiscal.

El cuerpo fue ingresado a la morgue de Medicina Forense, donde se le practicó la autopsia correspondiente y posteriormente fue entregado a sus familiares.

Personas que lo conocieron lo describieron como un fiscal solidario y defensor de lo que consideraba causas justas dentro de la institución.