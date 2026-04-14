DPI captura a sospechoso de homicidio y tentativa de homicidio en Choluteca

La detención se ejecutó en el barrio La Cruz , en cumplimiento de un auto de detención preventiva publicado por el Ministerio Público de esa localidad.

Choluteca, Honduras.- En el marco del Plan Operativo Ciudades Seguras, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante labores de seguimiento, vigilancia e inteligencia, logró la detención de un ciudadano señalado como supuesto responsable de los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en el municipio de Choluteca.

El detenido es un hondureño de 38 años de edad, originario y residente en el departamento de Choluteca , de oficio jornalero.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el hecho violento ocurrió el 12 de abril de 2026 en el barrio Sagrado Corazón, donde perdió la vida de manera violenta el ciudadano Gustavo Adolfo Cruz Osorto, mientras que una mujer resultó herida.

Los dictámenes técnico-científicos y el reconocimiento médico legal dictaminó que la víctima falleció a causa de múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Las diligencias indican que, mientras las víctimas compartían con otras personas al interior de una vivienda, un individuo llegó en aparente estado de ebriedad, sostuvo una discusión y posteriormente abrió fuego contra los presentes, presuntamente por una riña relacionada con el consumo de alcohol.

Tras el hecho, el sospechoso se dio a la fuga. Sin embargo, mediante trabajos de inteligencia e investigación, fueron ubicados y capturados por agentes del DPI.

Luego de su detención, el imputado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente por los delitos que se le atribuyen.