Dos personas mueren de forma violenta en distintos hechos en Olancho

Una de las víctimas era un adulto mayor de 70 años de edad, quien fue atacado en un solitario camino del municipio de Guata, en el departamento de Olancho

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 08:23
Una de las víctimas fue interceptada por desconocidos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de manera violenta la tarde y noche del domingo en diferentes hechos registrados en el departamento de Olancho, según información de las autoridades policiales.

El primer homicidio ocurrió en el municipio de Guata, Olancho, donde un adulto mayor fue atacado con una escopeta en una zona solitaria. La víctima fue identificada como Entimo Ruiz Acosta, de 70 años de edad, originario de la comunidad de El Salitre.

De acuerdo con información preliminar, el septuagenario se dirigió hacia su vivienda cuando fue interceptado y atacado, dejando su cuerpo tendido en medio de un callejón. Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes

El segundo hecho violento se registró en el barrio San Francisco del municipio de Catacamas , donde un conductor de un camión murió de forma violenta. La víctima aún no ha sido identificada. Al lugar se desplazaron agentes policiales y personal de investigación para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, se informó que en este último hecho habría más personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial; Sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer ambos sucesos.

