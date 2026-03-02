Dos muertes violentas se registran en distintos puntos de Comayagua

El primer caso ocurrió en la aldea El Resumidero, donde fue asesinado Willy Pineda. De acuerdo con testimonios de vecinos, sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones sin mediar palabra, dejándolo sin vida en plena calle principal de la comunidad.

Comayagua, Honduras.- Dos hechos violentos dejaron como saldo igual número de personas fallecidas en las últimas horas en diferentes sectores de Comayagua, según informes preliminares.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la vía pública, mientras que los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Pineda era residente de la zona, según confirmaron pobladores.

En un segundo hecho, registrado durante la feria del Rosario en Comayagua, un joven identificado como Marvin Bueso perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras partía en la celebración patronal.

Testigos indicaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al acercarse al lugar, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

En ambos casos, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó los cuerpos a la morgue de Tegucigalpa, donde se les practicará la autopsia correspondiente.