Continúan sin detenidos de los asesinatos del ambientalista Juan Silva y su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado 19 días desde el asesinato del ambientalista Juan Bautista Silva Ventura, de 69 años, y su hijo Antonio Silva en Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua, y sus familiares siguen en zozobra y exigen justicia, mientras las autoridades no logran esclarecer el caso ni recuperar las extremidades de los cuerpos.

“Mi trabajo es de guiar personas en un centro turístico, pero cuando veo a una persona siento temor, porque siento que nos andan persiguiendo, he tratado de comunicarme con las autoridades, pero no me han dado una respuesta concreta acerca del caso de mi papá, como familia esperamos que todo esto se resuelva lo más pronto posible”, expresó Selvin Ventura, hijo de Juan Silva.

El crimen ocurrió después de constantes denuncias de padre e hijo sobre la tala ilegal de bosques en la zona. Ambos fueron reportados como desaparecidos el miércoles 26 de febrero luego de dirigirse a inspeccionar un área donde, según sus denuncias, se realizaba corte ilegal de madera.