Cae hombre con 87 paquetes de supuesta marihuana en punto fronterizo de Colón

Colón, Honduras.- Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas en un punto fronterizo del departamento de Colón, luego de que se le decomisara una fuerte cantidad de supuesta marihuana que transportaba en un vehículo pesado. El operativo se desarrolló en el sector de Corocito Bonito Oriental, donde agentes policiales realizaban labores de control y supervisión vehicular. Durante la inspección a un automotor tipo cabezal, los uniformados localizaron dos sacos de color rojo que contenían en su interior 87 paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno.

El detenido, originario y residente del municipio de Sabá, Colón , fue arrestado bajo la sospecha de haber cometido el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Como parte de la evidencia, las autoridades decomisaron: Dos sacos rojos que contenían 87 paquetes de supuesta marihuana. La droga incautada será remitida a los laboratorios correspondientes para su respectivo análisis, mientras que el sospechoso será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal establecido.