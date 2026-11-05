Adulto mayor muere quemado al incendiarse su vivienda en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un trágico incendio cobró la vida de un adulto mayor la noche de este miércoles 4 de noviembre en la colonia Armenia Bonito, de La Ceiba, Atlántida.
La víctima ha sido identificada como César Augusto Murillo Vásquez, de 63 años de edad, quien falleció carbonizado al interior de su vivienda tras no poder evacuar la estructura a tiempo.
De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecido residía solo en el inmueble. Tras percatarse de las llamas, vecinos intentaron brindar auxilio, pero la rapidez con la que se propagó el fuego impidió rescatarlo.
Una hermana del ahora occiso relató que Murillo Vásquez se dedicaba a la recolección de botellas de plástico para subsistir y que solía consumir bebidas alcohólicas.
"Seguro se quedó dormido y ya no pudo salir", manifestó consternada la familiar.
Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas aledañas, así como autoridades policiales y de medicina legal para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.