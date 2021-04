Cae maestro de escuela bilingüe acusado de abusar de sus alumnas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Confiados en que sus hijas estarían en buenas manos, las matricularon desde muy pequeñas en una de las escuelas bilingües de mayor prestigio del país, sin esperar que un día la integridad de sus niñas sería vulnerada.

Al enterarse de los agravios suscitados, la madre de una de las menores que habría sido objeto de abuso sexual por parte de un maestro dentro de la institución educativa decidió interponer la formal denuncia contra el supuesto agresor.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a dicho maestro que presuntamente habría cometido los actos de lujuria contra 12 menores de edad en una escuela con sede en la capital de la república.

El sindicado del delito de agresiones sexuales es César Augusto Martínez Quan, de 35 años de edad, residente en el barrio La Guadalupe de la capital, donde fue apresado.

De manera exclusiva, una de las madres contó a EL HERALDO el testimonio de lo ocurrido con las menores agredidas.

“Ingresé a mi hija ahí desde chica, desde prekínder. Ahorita que ya está creciendo ella comenzó a comentarme que ya no quería seguir en esa escuela, que no se sentía cómoda en la escuela; me insistía que la cambiara de escuela y yo no quería cambiarla por el buen nivel educativo”, confesó.

“Yo le consulté que por qué ya no se sentía cómoda en la escuela; por miedo no me quiso decir y hasta después nosotros comenzamos a ir descubriendo muchos factores”.

La menor de 13 años de edad, al ver que no podía convencer a su progenitora del cambio de escuela, sin explicar el motivo real, se refugió en su abuela materna y le explicó lo que le estaba ocurriendo.

“Mi mamá me dijo: ¿Cómo es que no te das cuenta lo que le pasa a tu hija? En ese momento mi mamá me dijo: Un maestro la toca”, expresó la madre.

La denunciante detalló a EL HERALDO que “es por eso que tomé la decisión de averiguar quiénes más habían pasado eso y me doy cuenta de una niña que su mamá trabajó como maestra en esa escuela; me comuniqué con ella y le pregunté que si ella sabe algo”.

La jovencita, que al parecer está a punto de graduarse, le relató a la otra menor “que sí, que la había tocado varias veces, que le había tocado sus pompis, le agarraba la pierna y dos veces le tocó su busto”.

César Martínez fue denunciado por estos hechos el 1 de septiembre de 2020 y giraron su captura el 25 de marzo del 2021. La escuela es de alto prestigio, a la que asisten hijos de diplomáticos extranjeros y de empresarios nacionales.

