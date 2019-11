Desde el viernes había una alerta de querer matar a Magdaleno

TEGUCIGALPA, HODNURAS.- Las autoridades de inteligencia del centro penal “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, ya habían anunciado a las del Instituto Nacional Penitenciario (INP) las intenciones que había de darle muerte a Nery Orlando López Sanabria o Magdaleno Meza Fúnez.



Las indagaciones realizadas hasta el momento, refieren que los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) ya tenían planificado el crimen y solo esperaban el momento justo para atacar.

EL HERALDO conoció que un día antes, es decir, el viernes 25 de octubre, el director de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, le comunicó a las máximas autoridades del IPN sobre la información que tenían, pero estas no tomaron ninguna acción preventiva.



EL HERALDO consultó a German McNiel, subdirector del INP, sobre esta versión, pero no ofreció ninguna respuesta



Magdaleno Meza Fúnez fue asesinado por un grupo de seis hombres el sábado 26 de octubre de 2019 cuando recibía instrucciónes del director del centro penal.



El crimen de Magdaleno Meza se hizo público solo horas después del crimen a través de un video que circuló en las redes sociales.



En el hecho se ve cómo uno de los privados de libertad le disparó a Magdaleno con un arma de fuego de grueso calibre, que hasta ahora no se explica cómo ingresó al llamado centro de máxima seguridad.

