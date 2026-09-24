Obama estrena pódcast literario con invitados como Tom Hanks y Jill Lepore

Washington, Estados Unidos.- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, estrenó este jueves un nuevo pódcast literario compuesto por seis episodios dedicados a libros que le han marcado y en cada uno de ellos estará acompañado por un invitado especial, entre los que se encuentran el actor Tom Hanks o la historiadora Jill Lepore. El pódcast 'Un gran libro con Barack Obama', hasta ahora solo disponible en la plataforma de pago 'Audible', nace de la voluntad del exmandatario de compartir una visión del mundo a través de la literatura. "En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo", escribió el expresidente en su cuenta de X cuando anunció hace un mes el lanzamiento. En el primer episodio, Obama conversó sobre el libro 'Gilead' de Marilynne Robinson, con Tom Hanks.

Una conversación sobre la injusticia racial en Estados con Ta-Nehisi Coates, autor galardonado con el Premio Nacional del Libro y periodista, configura el segundo episodio dedicado al libro 'La próxima vez el fuego' de James Baldwin. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La historiadora y periodista Jill Lepore es la protagonista del tercer episodio sobre el libro 'Todos los hombres del rey' de Robert Penn Warren. El episodio número cuatro contiene una conversación con Ben Rhodes, exasesor de Seguridad Nacional, sobre el clásico del espionaje en la Guerra Fría 'El topo' de John le Carré. 'La canción de Salomón' de Toni Morrison es analizado en el episodio quinto con el autor ganador del Premio Pulitzer y del Premio Nacional del Libro, Percival Everett.